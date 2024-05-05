40 заявок поступило на перевозку гуманитарного груза по платным дорогам РК

Бесплатный проезд по платным дорогам осуществляется с 24 апреля по 5 мая 2024 года. Поступило свыше 40 заявок на перевозку гуманитарного груза, передает агентство Kazinform со ссылкой на QazAvtoJol.

24 апреля АО «НК «КазАвтоЖол» объявило, что все гуманитарные грузы от физических и юридических лиц, предназначенные для регионов, пострадавших от наводнений, могут проезжать по платным дорогам бесплатно.



На сегодня поступило более 40 заявок от водителей и волонтеров, которые направляются в западные и северные регионы страны, чтобы доставить гуманитарную помощь. Основное количество заявок поступило из городов Шымкент, Алматы, Усть-Каменогорск, Уральск, Туркестан, Астана, а отправки осуществляются по маршрутам «Шымкент-Кульсары», «Шу-Петропавловск», «Алматы-Уральск», «Талдыкорган-Петропавловск», «Усть-Каменогорск – Петропавловск», «Астана-Петропавловск» и другим.



Водители доставляют в регионы продукты питания, одежду, юрты и другие необходимые предметы.

Для того чтобы воспользоваться бесплатным проездом по платным дорогам, водителям автотранспортов нужно подать заявку, позвонив в контакт-центр по номеру 1403. При подаче заявки необходимо указать государственный регистрационный номер автотранспорта и планируемый маршрут.