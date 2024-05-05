РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:50, 04 Май 2024 | GMT +6

    40 заявок поступило на перевозку гуманитарного груза по платным дорогам РК

    перевозка грузов
    Фото: QazAvtoJol

    Бесплатный проезд по платным дорогам осуществляется с 24 апреля по 5 мая 2024 года. Поступило свыше 40 заявок на перевозку гуманитарного груза, передает агентство Kazinform со ссылкой на QazAvtoJol.

    24 апреля АО «НК «КазАвтоЖол» объявило, что все гуманитарные грузы от физических и юридических лиц, предназначенные для регионов, пострадавших от наводнений, могут проезжать по платным дорогам бесплатно. 

    На сегодня поступило более 40 заявок от водителей и волонтеров, которые направляются в западные и северные регионы страны, чтобы доставить гуманитарную помощь. Основное количество заявок поступило из городов Шымкент, Алматы, Усть-Каменогорск, Уральск, Туркестан, Астана, а отправки осуществляются по маршрутам «Шымкент-Кульсары», «Шу-Петропавловск», «Алматы-Уральск», «Талдыкорган-Петропавловск», «Усть-Каменогорск – Петропавловск», «Астана-Петропавловск» и другим. 

    Водители доставляют в регионы продукты питания, одежду, юрты и другие необходимые предметы.

    Для того чтобы воспользоваться бесплатным проездом по платным дорогам, водителям автотранспортов нужно подать заявку, позвонив в контакт-центр по номеру 1403. При подаче заявки необходимо указать государственный регистрационный номер автотранспорта и планируемый маршрут.

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Гуманитарная помощь Перевозки Паводки в Казахстане
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!