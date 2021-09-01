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40 заведений устраивали тои в Алматы, несмотря на карантин

1 Сентября 2021 18:16
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40 заведений устраивали тои в Алматы, несмотря на карантин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В период с 26 по 28 августа в Алматы выявлено 20 нарушений установленных ограничений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Представители 40 мониторинговых групп проводят разъяснительную работу с предпринимателями, разъясняя необходимость соблюдения требований главного государственного санитарного врача и фиксации посетителей в проекте Ashyq, чтобы избежать заражения других посетителей.

Однако владельцы увеселительных заведений города продолжают игнорировать карантинные ограничения, нарушают режим работы, проводят банкеты, устраивая массовые сборища.

К примеру, 26 августа около 23.32 мобильная группа Ауэзовского района зафиксировала нарушение в кафе «Пещера» в микрорайоне Жазира. Заведение продолжало работать после 22.00, не являясь при этом лидером проекта Ashyq. Из кафе вывели 20 посетителей.

В этот же день уже в микрорайоне Таугуль-1 около полуночи выявили нарушение режима работы в кафе «Али бро», где находились два десятка отдыхающих.

27 августа в Алмалинском районе около 23.30 по улице Муратбаева с карантинными нарушениями функционировало кафе La Janbyr. В помещении было 40 посетителей. Нарушили режим работы в ресторане «Хан Сарай» по улице Толе би.

В Бостандыкском районе 28 августа около 15.37 выявлено проведение мероприятия «Кыз узату» (проводы невесты) в ресторане «Версаль» по улице Тимирязева. С 50 гостями, пришедшими на той, проведена профилактическая беседа. Также в 2.00 пресечена работа караоке «Фа Соль». Из заведения вывели 40 человек. В эту же ночь нарушение выявили в «Мега Караоке» по улице Сейфуллина, где находились 50 посетителей.

Уже вторую неделю в Алматы возле 150 увеселительных заведений выставлены патрульные автоэкипажи полиции, ежедневно дежурство несут около 130 сотрудников.

Горожанам необходимо воздержаться от посещения мест массового скопления людей и по возможности оставаться дома. По данным управления общественного здоровья, в мегаполисе за 31 августа зарегистрировано 1 259 случаев коронавирусной инфекции, в инфекционных стационарах находятся 5 095 человек, из которых 125 детей. На дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 10 307 пациентов.

При этом зараженные коронавирусом алматинцы продолжают игнорировать режим самоизоляции. По сведениям департамента санитарно-эпидемиологического контроля города, с 9 апреля по 17 августа в результате сканирования приложения Ashyq «красный» статус был подтвержден у 5 515 жителей, «желтый» - у 735.


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#Бизнес   #Алматы   #МВД РК   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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