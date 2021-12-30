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40 заболевших ковид-пневмонией выявлены за сутки в Казахстане
30 Декабря 2021 08:35
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 28 декабря в Казахстане зафиксировано 40 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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При этом 73 человека выздоровели.
Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 84129, летальных случаев - 5214, выздоровевших - 76925.
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