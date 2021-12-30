40 заболевших ковид-пневмонией выявлены за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 28 декабря в Казахстане зафиксировано 40 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

При этом 73 человека выздоровели.

Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 84129, летальных случаев - 5214, выздоровевших - 76925.