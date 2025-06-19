00:37, 19 Июнь 2025 | GMT +5
40% совместных предприятий в Казахстане созданы с участием российского бизнеса — зампред НПП «Атамекен»
Заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» Тимур Жаркенов отметил значимость сотрудничества с российскими компаниями для развития экономики Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Казахстан придает большое значение развитию производственных цепочек ЕАЭС, и мы считаем, что наше сотрудничество с российскими предприятиями может дать значительный синергетический эффект, — сказал он на Петербургском международном экономическом форуме 2025.
Тимур Жаркенов также подчеркнул, что 40% всех совместных предприятий в Казахстане созданы с участием российского бизнеса, и добавил, что это отражает реальные результаты сотрудничества и сохраняет высокий потенциал для дальнейшего роста.