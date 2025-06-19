40% совместных предприятий в Казахстане созданы с участием российского бизнеса — зампред НПП «Атамекен»

— Казахстан придает большое значение развитию производственных цепочек ЕАЭС, и мы считаем, что наше сотрудничество с российскими предприятиями может дать значительный синергетический эффект, — сказал он на Петербургском международном экономическом форуме 2025.

Тимур Жаркенов также подчеркнул, что 40% всех совместных предприятий в Казахстане созданы с участием российского бизнеса, и добавил, что это отражает реальные результаты сотрудничества и сохраняет высокий потенциал для дальнейшего роста.