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    00:37, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    40% совместных предприятий в Казахстане созданы с участием российского бизнеса — зампред НПП «Атамекен»

    Заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» Тимур Жаркенов отметил значимость сотрудничества с российскими компаниями для развития экономики Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Тимур Жаркенов
    Фото: кадр из видео

    — Казахстан придает большое значение развитию производственных цепочек ЕАЭС, и мы считаем, что наше сотрудничество с российскими предприятиями может дать значительный синергетический эффект, — сказал он на Петербургском международном экономическом форуме 2025.

    Тимур Жаркенов также подчеркнул, что 40% всех совместных предприятий в Казахстане созданы с участием российского бизнеса, и добавил, что это отражает реальные результаты сотрудничества и сохраняет высокий потенциал для дальнейшего роста.

    Теги:
    Промышленность ЕАЭС Экономика Внешняя политика Казахстана Россия
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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