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40 водителей за сутки наказаны за тонировку авто в Шымкенте
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 40 водителей за сутки наказаны за тонировку авто в Шымкенте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.
Большинство дорожно-транспортных происшествий происходит из-за плохой видимости в темное время суток.
Сотрудники полка патрульной полиции ДП Шымкента ведут круглосуточную работу по обеспечению безопасности дорожного движения. За прошедшие сутки было выявлено 40 фактов затемнения стекол автотранспортов. В отношении водителей составлены протоколы по части 5 статьи 590 КоАП РК.
Отметим, в соответствии с данной статьей, управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также имеющими неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, влечет штраф в размере 5-и месячных расчетных показателей.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения полицейские просят автовладельцев быть внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения. Также сотрудники полиции призывают водителей не нарушать нормы светопропускаемости стекол автомобиля.
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