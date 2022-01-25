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40 водителей за сутки наказаны за тонировку авто в Шымкенте

25 Января 2022 15:00
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40 водителей за сутки наказаны за тонировку авто в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 40 водителей за сутки наказаны за тонировку авто в Шымкенте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

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Большинство дорожно-транспортных происшествий происходит из-за плохой видимости в темное время суток.

Сотрудники полка патрульной полиции ДП Шымкента ведут круглосуточную работу по обеспечению безопасности дорожного движения. За прошедшие сутки было выявлено 40 фактов затемнения стекол автотранспортов. В отношении водителей составлены протоколы по части 5 статьи 590 КоАП РК.

Отметим, в соответствии с данной статьей, управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также имеющими неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, влечет штраф в размере 5-и месячных расчетных показателей.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения полицейские просят автовладельцев быть внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения. Также сотрудники полиции призывают водителей не нарушать нормы светопропускаемости стекол автомобиля.

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#Транспорт   #МВД РК   #Шымкент  
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