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    18:51, 07 Июль 2021 | GMT +6

    40 утопающих спасли за выходные и праздники в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие выходные и праздничные дни спасателями на водоемах страны спасено 40 человек, в том числе 11 детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Всего зарегистрировано 54 утонувших , в том числе 17 детей . Наибольшее количество трагических случаев произошлл в Алматинской (девять) , Акмолинской (восемь), Карагандинской (семь) и Западно-Казахстанской (шесть) областях.

    С начала купального сезона (с 1 июня) из-за недооценки собственных сил, купания в состоянии алкогольного опьянения, в запрещенных местах для купания, при спасании утопающего, из-за оставления детей без присмотра на водоемах страны утонуло 149 человек, из них 52 ребенка. Наибольшее количество утонувших зарегистрировано в Алматинской ( 19 ) , Туркестанской (16) , Восточно-Казахстанской (15) и Акмолинской (14) областях.

    С начала купального периода благодаря работе спасателей и полицейских, патрулирующих прибрежные территории водоемов, было спасено 111 человек, в том числе 23 ребенка.

    В целях недопущения гибели людей на водоемах сотрудники органов гражданской защиты проводят профилактическую работу. Так, среди населения распространено более 407 тысяч буклетов и листовок , проведено порядка 2 тысяч сходов с населением. К профилактической работе привлечено около 5600 волонтеров.

    Спасателями и полицейскими проводятся совместные рейды и патрулирования по выявлению нарушителей правил поведения в общественных местах и безопасности на водоемах.

    МЧС призывает граждан соблюдать правила безопасности на водоемах. В первую очередь, запрещается:

    - входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

    - прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

    - нырять в непроверенных и необорудованных местах;

    - заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

    - плавать на предметах, не предназначенных для плавания;

    - входить в воду детям без сопровождения взрослых.

    «Каждый человек должен знать опасные места и особенности водоема, в котором собирается купаться, так как в необорудованных местах могут быть валуны, затопленные бревна, куски железа, стекло и прочие предметы», - добавили в МЧС.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Безопасность Происшествия
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