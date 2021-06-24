40 учебных центров для подготовки рабочих действуют в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области проблему нехватки рабочих кадров решают с помощью учебных центров. Выпускников курсов трудоустраивают на предприятия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рабочие в регионе сегодня требуются на 1 605 объектах предпринимательства. Чтобы закрыть потребность кадров, при поддержке Палаты предпринимателей Карагандинской области было открыто 40 учебных центров. Многие из них функционируют на базе объектов бизнеса. Популярность таких курсов растёт. Если в прошлом году их прошло 800 человек, то за пять месяцев этого центры уже выпустили 739», – сообщила пресс-служба Региональной палаты предпринимателей.

По словам руководителя палаты Ернара Кульпеисова, смогли трудоустроиться более 80% выпускников.

«Ежегодно Палата предпринимателей проводит мониторинг, который определяет потребность кадров на рынке. Сегодня она составляет порядка 2 600 человек. Нужны строители, работники сельского хозяйства и лёгкой промышленности, а также учителя начальных классов и воспитатели», – рассказала Карлыгаш Оспанова, начальник отдела развития человеческого капитала при РПП.

В управлении образования отмечают возрастающий интерес к рабочим специальностям среди выпускников школ.

К примеру, в Карагандинском технико-строительном колледже обучаются больше 700 человек. Самые востребованные направления – архитектура и строительство.

«У нас хорошая учебная база, самое современное оборудование. Спрос на средние технические специальности сегодня очень высокий. С предприятий много обращаются с просьбами подобрать специалистов», – рассказала Айгерим Кешубаева, и. о. директора Карагандинского технико-строительного колледжа.