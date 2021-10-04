40 тысяч учителей трудятся в школах Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – День Учителя торжественно отмечают в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Таразе, в Центральном концертном зале «Баласагун» чествовали заслуженных педагогов региона.

«На учителей возлагается большая надежда, потому что только они способны воспитать поколение, открытое всему новому. Ваши усилия приносят стране и миру огромную пользу. Я искренне поздравляю вас и желаю достигать новых высот на профессиональном поприще», - поздравил педагогов с профессиональным праздником аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

Глава региона поблагодарил учителей за огромный вклад в будущее наших детей, за ежедневный неустанный труд, заметив при этом, что профессия учителя во все времена считалась самой почетной и благородной.

«Вы трудитесь во имя будущего нашей страны. В результате колоссального труда педагогов жамбылские ученики на различных соревнованиях занимают призовые места. По итогам ЕНТ выпускники показали неплохой результат, средний балл составил 82 процента. Жамбылские педагоги также активно принимают участие в общественной жизни области. В этом году страна отмечает сразу несколько значимых дат, среди которых 30-летие Независимости РК, 180-летний юбилей великого учителя Ыбырая Алтынсарина. Государство всегда будет поддерживать образование, каким бы сложным ни было экономическое положение. За последние пару лет по поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева повышается зарплата педагогов, огромные средства выделяются на строительство и капитальный ремонт школ. Только в этом году в жамбылском регионе ведется строительство 21 объекта образования. Наша цель – полностью решить проблемы аварийных и трехсменных школ», - сказал аким области.

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, в жамбылских школах работают около 40 тысяч учителей. В 2021 году на развитие сферы образования выделено 200,8 млрд. тенге, что больше в 1,1 раза по сравнению с показателем 2020 года.

В 2020 - 2021 учебном году 5 125 жамбылских учителей стали победителями республиканских, международных конкурсов. Жамбылские школьники завоевали 241 медаль на международных, республиканских олимпиадах и научных соревнованиях. В 2021 году три жамбылских педагога стали победителями республиканского конкурса «Лучший педагог», семь педагогов - победители конкурса на областном уровне.

Глава региона в ходе торжественного мероприятия наградил лучших педагогов региона. Победители республиканского конкурса «Лучший педагог» учитель химии таразской школы-гимназии №5 имени Жамбыла, учитель географии областного лицея-интерната для одаренных детей «Білім-Инновация» Нурлан Суанбеков, учитель химии байзакской гимназии имени Гани Муратбаева Молдир Рахметкулкызы получили сертификаты на 2,9 млн. тенге и благодарственные письма акима области.

Победители областного конкурса «Лучший педагог» отмечены сертификатами на 875 тыс. тенге и благодарственными письмами акима области.

Педагоги и методисты дошкольных, дополнительных и специальных организаций образования области получили сертификаты на 100 тыс. тенге.

Артисты Жамбылской областной филармонии имени Кенена Азербаева и Жамбылского областного казахского драматического театра имени Аскара Токпанова организовали для педагогов праздничный концерт.

Отметим, работники сферы образования Республики Казахстан отмечают свой профессиональный праздник – День учителя – ежегодно каждое первое воскресенье октября. Эта традиция отмечать была сохранена и законодательно закреплена в Республике Казахстан со времён существования СССР, где День учителя, начиная с 1965 года, также отмечался каждое первое воскресенье октября.



