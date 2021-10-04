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    21:00, 03 Октябрь 2021 | GMT +6

    40 тысяч учителей трудятся в школах Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – День Учителя торжественно отмечают в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Таразе, в Центральном концертном зале «Баласагун» чествовали заслуженных педагогов региона.

    «На учителей возлагается большая надежда, потому что только они способны воспитать поколение, открытое всему новому. Ваши усилия приносят стране и миру огромную пользу. Я искренне поздравляю вас и желаю достигать новых высот на профессиональном поприще», - поздравил педагогов с профессиональным праздником аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

    Глава региона поблагодарил учителей за огромный вклад в будущее наших детей, за ежедневный неустанный труд, заметив при этом, что профессия учителя во все времена считалась самой почетной и благородной.

    «Вы трудитесь во имя будущего нашей страны. В результате колоссального труда педагогов жамбылские ученики на различных соревнованиях занимают призовые места. По итогам ЕНТ выпускники показали неплохой результат, средний балл составил 82 процента. Жамбылские педагоги также активно принимают участие в общественной жизни области. В этом году страна отмечает сразу несколько значимых дат, среди которых 30-летие Независимости РК, 180-летний юбилей великого учителя Ыбырая Алтынсарина. Государство всегда будет поддерживать образование, каким бы сложным ни было экономическое положение. За последние пару лет по поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева повышается зарплата педагогов, огромные средства выделяются на строительство и капитальный ремонт школ. Только в этом году в жамбылском регионе ведется строительство 21 объекта образования. Наша цель – полностью решить проблемы аварийных и трехсменных школ», - сказал аким области.

    Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, в жамбылских школах работают около 40 тысяч учителей. В 2021 году на развитие сферы образования выделено 200,8 млрд. тенге, что больше в 1,1 раза по сравнению с показателем 2020 года.

    В 2020 - 2021 учебном году 5 125 жамбылских учителей стали победителями республиканских, международных конкурсов. Жамбылские школьники завоевали 241 медаль на международных, республиканских олимпиадах и научных соревнованиях. В 2021 году три жамбылских педагога стали победителями республиканского конкурса «Лучший педагог», семь педагогов - победители конкурса на областном уровне.

    Глава региона в ходе торжественного мероприятия наградил лучших педагогов региона. Победители республиканского конкурса «Лучший педагог» учитель химии таразской школы-гимназии №5 имени Жамбыла, учитель географии областного лицея-интерната для одаренных детей «Білім-Инновация» Нурлан Суанбеков, учитель химии байзакской гимназии имени Гани Муратбаева Молдир Рахметкулкызы получили сертификаты на 2,9 млн. тенге и благодарственные письма акима области.

    Победители областного конкурса «Лучший педагог» отмечены сертификатами на 875 тыс. тенге и благодарственными письмами акима области.

    Педагоги и методисты дошкольных, дополнительных и специальных организаций образования области получили сертификаты на 100 тыс. тенге.

    Артисты Жамбылской областной филармонии имени Кенена Азербаева и Жамбылского областного казахского драматического театра имени Аскара Токпанова организовали для педагогов праздничный концерт.

    Отметим, работники сферы образования Республики Казахстан отмечают свой профессиональный праздник – День учителя – ежегодно каждое первое воскресенье октября. Эта традиция отмечать была сохранена и законодательно закреплена в Республике Казахстан со времён существования СССР, где День учителя, начиная с 1965 года, также отмечался каждое первое воскресенье октября.


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