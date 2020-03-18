40 тысяч тенге заплатит за шутку о контакте с зараженным коронавирусом жительница СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Жительница Северо-Казахстанской области заплатит штраф за свою шутку о контакте с человеком, прибывшим из страны, неблагополучной по коронавирусу, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, на пульт 103 поступил звонок от женщины, сообщившей, что у нее высокая температура и несколько дней назад у нее был гость из-за рубежа. Об этом факте на брифинге рассказывали представители облздрава и департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг.
«Местные врачи не обнаружили такого случая в указанном женщиной населенном пункте. Врачи районной больницы сообщили об этом в полицию. Сотрудники отдела полиции района М. Жумабаева установили и задержали «шутницу», проживающую в другом селе этого района. Никаких гостей-иностранцев и признаков заболевания у женщины, назвавшейся чужим именем, не было», - сообщили в пресс-службе.
В отношении сельчанки составили административный материал по статье «Заведомо ложный вызов специальных служб». Ей предстоит выплатить штраф в размере 40 тысяч тенге.
«Административным законодательством за ложный вызов органов противопожарной службы, полиции, скорой медицинской помощи, аварийных служб предусмотрена ответственность в виде штрафа до 160 тысяч тенге», - отметил первый заместитель начальника департамента полиции Канат Айтбаев.
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