40 тысяч многодетных матерей проживают в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Многодетных матерей чествуют в Жамбылской области, передает корреспондент МИА» Казинформ».

Отметим, что, согласно статистике, Жамбылская область занимает шестое место в Казахстане по численности населения и четвертое место - по уровню рождаемости. При этом коэффициент рождаемости значительно превышает республиканский. По естественному приросту населения Жамбылская область занимает одно из первых место в республике.

Накануне в таразском центре «Анаға тағзым» в преддверии Международного женского дня аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев встретился с многодетными матерями. Глава региона поздравил женщин с Международным женским днем 8 марта, подчеркнув, что этот праздник наполнен искренним чувством почтения к матерям.

«При поддержке Главы государства женщины и дети в нашей стране окружены заботой и вниманием, - сказал Бердибек Сапарбаев. – Многодетным, малоимущим семьям со стороны местных исполнительных органов оказывается всесторонняя поддержка. В нашей области более 40 тысяч многодетных матерей, из них около 19 тысяч обладательниц подвески «Алтын алқа».

В числе многодетных матерей Жамбылской области известны такие женщины, как Гулшан Балкибаева, Оксана Бешлиева, Фарида Даутова, Диляра Жетписбаева, Камшат Жумабекова, Айжан Куанышбекова, Макпал Абдрахманова, Света Абубакирова, Гульнара Булкадзе, Анастасия Гамидова, Айнура Мамашарипова, Лаура Мусаева, Камшат Оспанкулова, Гулжан Раймова, Гулфаруза Телжанова, Гузаль Тулегенова, Гульжан Шалданбаева, Молдир Ынтыкбаева и другие.

«Именно женщина играет важную роль в сохранении национальных традиций, - поделилась своим мнением многодетная мама Сапура Ержанова, которая дарит тепло и заботу семерым своим и 16 приемным детям. - Они ведь передаются из поколения в поколение с молоком матери. Материнская любовь и забота помогают детям преодолевать жизненные трудности, стать достойными гражданами своей страны. Все мои дети получили достойное образование, нашли свое место в жизни. В прошлом году сразу шестеро моих детей, благодаря поддержке государства, получили ключи от квартир».

На встрече трем многодетным матерям Бердибек Сапарбаев вручил подвески «Алтын алқа» и другим трем - «Күміс алқа».

В акимате Тараза также состоялась церемония награждения многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа».

Отметим, что подвеской «Алтын алқа» награждаются матери, воспитавшие семь и более детей. Подвеску «Күміс алқа» вручают матерям, воспитавшим шестерых детей.

В соответствии с Указом Президента РК от 31 января 2022 года обладателями золотой подвески стали жительницы областного центра Анар Акимбаева, Дельфуза Аязбаева, Галина Демченко, Дарыгул Мамажунусова, Жулдыз Мамырханова, Карлыгаш Отешова, Гулжан Туленова и Жанагуль Узакбаева. Еще 35 женщин стали обладателями серебряной подвески.

«У меня шестеро детей, – говорит Гузаль Толегенова. – Быть многодетной – это большой труд, но он не в тягость, когда видишь счастливые лица детей. Хочу отметить помощь, которую оказывает государство, это большая поддержка. Желаю здоровья нашим женщинам, пусть наши дети найдут свою дорогу и внесут свой вклад в развитие страны».