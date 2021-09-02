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40 тысяч детей смогут бесплатно заниматься спортом в Алматы

2 Сентября 2021 19:04
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40 тысяч детей смогут бесплатно заниматься спортом в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на активе города, посвященном реализации Послания Главы государства, сообщил о мерах по развитию массового спорта и приобщения детей к занятиям физкультурой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В городе для обеспечения детей бесплатными спортивными секциями через подушевое финансирование выделено 1,5 млрд тенге. Это позволит обеспечить бесплатное посещение спортивных секций для 40 тысяч детей.

Во всех районах города действуют 50 досуговых центров со спортивными секциями и кружками на бесплатной основе, с охватом более 5,2 тыс. человек.

Ведется строительство семи спортивных объектов – шести физкультурно-оздоровительных комплексов и теннисного центра. Частными организациями ведется строительство пяти крупных спортивных объектов. Это центр настольного тенниса, ФОК на МКЛТ Сункар, ФОК в мкр. Жулдыз, ФОК «Май Вин», центр спортивной борьбы в Ауэзовском районе, центр тенниса «Жан Досым».

На прилегающей территории Атлетической деревни запланировано строительство крытого легкоатлетического манежа.

Подготовлен план комплексного поэтапного оснащения спортивным инвентарем и оборудованием объектов спорта на общую сумму 3 млрд тенге.

«Развитие эффективного подушевого финансирования, повышение эффективности использования бюджетных средств, стимулирование потока инвестиций в спорт, укрепление материально-технической базы, развитие тренерского состава и кадров и поддержка талантов - вот приоритетные задачи, которые стоят перед нами», - подчеркнул Б. Сагинтаев.


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#Алматы   #Акимат   #Спорт   #Общество  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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