+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 35 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

40 тысяч дефектов на дорогах выявили казахстанские полицейские

9 Августа 2021 11:59
Поделиться:
40 тысяч дефектов на дорогах выявили казахстанские полицейские

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов рассказал о результатах проверки дорожной инфраструктуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Серийную аферистку задержали в Туркестане
70 объявлений о продаже поддельных паспортов вакцинации выявлены полицейскими Туроператоры продавали фиктивные паспорта вакцинации Полицейские стали лучше раскрывать преступления – Ерлан Тургумбаев

«С начала года подразделениями дорожной инспекции проведено 20 тысяч обследований автодорог с охватом порядка 360 тысяч км. Они показали, что на дорогах страны дополнительно необходимо установить свыше 24 тысяч дорожных знаков. Всего выявлено 40 тысяч дефектов дорожной инфраструктуры, отрицательно влияющих на безопасность дорожного движения», - сказал Серик Тусупов на брифинге в МВД.

По его словам, полицейскими выдано около 19 тысяч предписаний по их устранению, оштрафовано свыше двух тысяч должностных лиц, ответственных за содержание дорог.

Ранее С. Тусупов назвал основные факторы ДТП на казахстанских дорогах. Он отметил, что это смертность на дорогах зависит от динамики трех основных видов ДТП – это наезды на пешеходов, опрокидывания и встречные столкновения автомобилей. При этом, наиболее остро стоит вопрос с безопасностью пешеходов. Каждое третье ДТП в стране, каждый четвертый погибший и раненый приходится на их долю.



Подписывайтесь на наш канал:

#МВД РК   #Дороги  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Серийную аферистку задержали в Туркестане
70 объявлений о продаже поддельных паспортов вакцинации выявлены полицейскими
Туроператоры продавали фиктивные паспорта вакцинации
Полицейские стали лучше раскрывать преступления – Ерлан Тургумбаев
Популярное
1 Два тоя за вечер выявили в Нур-Султане
2 Свадьбу, обнаруженную с дрона, распустили в Атырау
3 Ваша бронза для меня не хуже золота - Димаш Кудайберген поздравил олимпийцев
4 Столпотворение в очереди на вакцинацию сняли на видео в Актау
5 Подросток утонул в водохранилище в ВКО
6 Определилось итоговое место Казахстана в медальном зачете Олимпиады
Читайте также
Какие риски таит покупка автомобиля по страховке
Сбежавший из-под стражи рецидивист задержан в Таразе
Два тоя за вечер выявили в Нур-Султане
Свадьбу, обнаруженную с дрона, распустили в Атырау
Ваша бронза для меня не хуже золота - Димаш Кудайберген поздравил олимпийцев
Столпотворение в очереди на вакцинацию сняли на видео в Актау
Подросток утонул в водохранилище в ВКО
Определилось итоговое место Казахстана в медальном зачете Олимпиады
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив