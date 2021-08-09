40 тысяч дефектов на дорогах выявили казахстанские полицейские

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов рассказал о результатах проверки дорожной инфраструктуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года подразделениями дорожной инспекции проведено 20 тысяч обследований автодорог с охватом порядка 360 тысяч км. Они показали, что на дорогах страны дополнительно необходимо установить свыше 24 тысяч дорожных знаков. Всего выявлено 40 тысяч дефектов дорожной инфраструктуры, отрицательно влияющих на безопасность дорожного движения», - сказал Серик Тусупов на брифинге в МВД.

По его словам, полицейскими выдано около 19 тысяч предписаний по их устранению, оштрафовано свыше двух тысяч должностных лиц, ответственных за содержание дорог.

Ранее С. Тусупов назвал основные факторы ДТП на казахстанских дорогах. Он отметил, что это смертность на дорогах зависит от динамики трех основных видов ДТП – это наезды на пешеходов, опрокидывания и встречные столкновения автомобилей. При этом, наиболее остро стоит вопрос с безопасностью пешеходов. Каждое третье ДТП в стране, каждый четвертый погибший и раненый приходится на их долю.



