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40 тысяч алматинских детей смогут бесплатно посещать спортивные секции

27 Августа 2021 13:03
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40 тысяч алматинских детей смогут бесплатно посещать спортивные секции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 40 тысяч детей и подростков Алматы смогут бесплатно посещать спортивные секции. Об этом в ходе пресс-конференции в РСК Алматы сообщил руководитель Управления спорта города Алматы Рустем Байсеитов, передает корреспондент МИА «Казинформ»

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На эти цели акимат Алматы выделил 500 миллионов тенге. Причем с сентября финансирование будет увеличено еще на один миллиард тенге.

По словам Р. Байсеитова, в городе бесплатными секциями по 71 направлению будут обеспечены дети в возрасте от 4 до 18 лет. Таким образом будет обеспечено исполнение Общенационального плана по реализации Послания Президента.

Алматинские дошколята и учащиеся смогут заниматься практически всеми летними олимпийскими видами спорта: баскетболом, боксом, вольной борьбой, греко-римской борьбой, волейболом, спортивной и художественной гимнастикой, плаванием, теннисом и другими. А также будут действовать секции по конькобежному спорту, фигурному катанию, лыжам и хоккею, по қазақ күресі, футзалу, пауэрлифтингу, спортивным танцам и шахматам.

«Мы вовлекаем в спортивную жизнь детей с ограниченными возможностями по зрению. Ребята смогут заниматься голболом, дзюдо, легкой атлетикой, плаванием, шахматами и шашками. Дети с ограниченными возможностями по слуху смогут посещать армспорт, бадминтон, баскетбол, бокс, вольную борьбу, греко-римскую борьбу, волейбол, гандбол, дзюдо, каратэ и многие другие секции», - сообщил руководитель управления спорта.

Секции предусмотрены и для детей с поражением опорно-двигательного аппарата, и для интегрированных групп. Алматинские тренеры будут обучать этих ребят адаптивному плаванию, каратэ, адаптивному футболу и другим видам спорта.

Отметим, что в Алматы уже приступили к занятиям в секциях по 18 видам спорта 11 664 ребенка. По данным ведомства, наиболее востребованы у детей футбол, таэквондо, карате и плавание.


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#Алматы   #Образование   #Спорт  
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Автор:

Гульзат Сахова

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