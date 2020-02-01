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40 тысяч акмолинцев приняли участие в диктанте, посвященном 175-летию Абая

1 Февраля 2020 11:51
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40 тысяч акмолинцев приняли участие в диктанте, посвященном 175-летию Абая

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Более 40 тысяч человек из 103 организаций и учреждений города Кокшетау приняли участие в общегородском диктанте, посвященном 175-летию Абая, на тему «Асыл сөзді іздесең...», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В написании диктанта приняли участие более 40 тысяч человек в возрасте старше 15 лет. Это трудовые коллективы городских учреждений и предприятий разных сфер деятельности, работники юстиции, центра цифровых услуг, представители банковской сферы и общественного здравоохранения, СМИ, учащиеся и студенты. Представленный к прочтению текст является отрывком из статьи Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в ХХІ веке», - рассказала руководитель отдела культуры и развития языков города Кокшетау Айгуль Сабитова.


В написании диктанта принял участие и сам градоначальник – Амангельды Смаилов.

По словам организаторов, из 40 051 участников 10 012 госслужащих, 9 372 гражданских, 8 010 работников предприятий, 572 слушателя центра изучения языков, 6 249 студентов и 5 836 учащихся школ. Качество диктанта было оценено в 96,6%.



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Ключевые слова: Акмолинская область, Абай,
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Автор:

Оксана Матасова

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