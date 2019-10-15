-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:49
-
-
-
-
40 тонн сена и 450 гектаров травы сгорело при пожаре в ВКО
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сорок тонн сена и 450 га травы сгорело при пожаре в Кокпектинском районе ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
«14 октября в 12:05 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о возгорании сухой травы и складированного сена на местах заготовки на участке Егинбулак, что в 20 км от села Бигаш Восточно-Казахстанской области», - говорится в сообщении.
Принятыми мерами пожарных подразделений и работников добровольных противопожарный формирований пожар удалось локализовать в 22:05. Предварительная площадь пожара 450 га сухой травы и 40 тонн складированного сена.
В ликвидации пожара задействованы 7 человек личного состава и 2 единицы техники областного ДЧС и 20 работников и одна единица техники ДПФ.
- Общественная приемная заработала в Семее
- Спасатели дважды отправлялись в горы Заилийского Алатау на помощь пострадавшим
- Очередное ЧП в Алматы: трубопровод прорвало по проспекту Райымбека
- Провалившуюся в выгребную яму лошадь спасли в Актобе
- В Кентау из-за взрыва газового баллона пострадала 14-летняя девочка
- Вопросы профилактики онкозаболеваний обсудили в Усть-Каменогорске
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана