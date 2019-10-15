+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 9 °С
Алматы: 13 °С
USD 389.62 EUR 429.98
RUB 6.06 CNY 55.08
Скачать
Новости
Вся лента >>>

40 тонн сена и 450 гектаров травы сгорело при пожаре в ВКО

15 Октября 2019 10:39
Поделиться:
40 тонн сена и 450 гектаров травы сгорело при пожаре в ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сорок тонн сена и 450 га травы сгорело при пожаре в Кокпектинском районе ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Новости по теме

В Кентау из-за взрыва газового баллона пострадала 14-летняя девочка
72-летний мужчина сгорел в собственном доме в СКО Из-за пиротехники сгорела крыша Дома культуры в Костанайской области Мужчина пострадал при пожаре на заводе по изготовлению пластиковых бутылок в Нур-Султане

«14 октября в 12:05 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о возгорании сухой травы и складированного сена на местах заготовки на участке Егинбулак, что в 20 км от села Бигаш Восточно-Казахстанской области», - говорится в сообщении.

Принятыми мерами пожарных подразделений и работников добровольных противопожарный формирований пожар удалось локализовать в 22:05. Предварительная площадь пожара 450 га сухой травы и 40 тонн складированного сена.

В ликвидации пожара задействованы 7 человек личного состава и 2 единицы техники областного ДЧС и 20 работников и одна единица техники ДПФ.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив