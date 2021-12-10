40 стволов от пожарных рукавов вынес вор из столичных отелей и торговых домов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Управления полиции района «Байконыр» задержан серийный похититель стволов от пожарных рукавов. В течение 5 дней подозреваемому удалось похитить 40 стволов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции г.Нур-Султан.

18-летний парень, путем свободного доступа заходил в торговые дома, отели и совершал кражи металлических стволов от рукавов. Открыв пожарный шкаф, он откручивал стволы и, сложив в сумку, беспрепятственно выносил из здания. Краденое сдавал в ближайший пункт приема металла.

Металлические стволы в дальнейшем были изъяты полицейскими из пунктов приема металла.

В настоящее время задержанный в преступлениях признался и подозревается в совершении 5 аналогичных краж на территории столицы. На данный момент полицейские проверяют его причастность к ранее совершенным преступлениям. В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование.

Департамент полиции г.Нур-Султан убедительно рекомендует владельцам торговых домов и гостиничных комплексов быть бдительными и внедрить комплекс мер защиты от краж. Помимо охранной сигнализации, обязательна установка систем видеонаблюдений и обеспечение хорошего освещения по всей территории объектов