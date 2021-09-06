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    11:29, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    40 случаев заболевания КВИ среди детей выявлено в Алматинской области

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За последние сутки по Алматинской области зарегистрировано 279 случаев коронавируса. Заболевших детей до 14 лет - 40 случаев, 37 больных среди школьников и 7 случаев среди студентов. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По состоянию на 6 сентября в Алматинской области зарегистрировано 45 036 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 32 049 человек. Показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил - 2107,0. Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние 2 недели снизился с 1,0% до 0,7%. За последние сутки зарегистрировано 279 случаев КВИ, темп прироста - 0,6%, из них 238 симптомных и 41 бессимптомных случаев.

    Из 279 выявленных случаев КВИ детей до 14 лет - 40, 37 случаев среди школьников и 7 случаев среди студентов.

    Заболеваемость КВИ в разрезе регионов области: Алакольский- 15, Балхашский-3, Енбекшиказахский-12, Ескельдинский–10, Жамбылский–9, Илийский-18, Карасайский-31, Каратальский-7, Кегенский-1, Кербулакский- 16, Коксуский-20, Панфиловский–17, Сарканский-13, Талгарский–19, Уйгурский–10, Талдыкорган–65, Текели-13.

    На сегодняшний день против коронавирусной инфекции по области первым компонентом привито 690 743 тысячи лиц. Оба компонента получили 574 047 человек.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3897 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Регионы Казахстана Алматинская область Минздрав РК
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