40 случаев заболевания КВИ среди детей выявлено в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За последние сутки по Алматинской области зарегистрировано 279 случаев коронавируса. Заболевших детей до 14 лет - 40 случаев, 37 больных среди школьников и 7 случаев среди студентов. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По состоянию на 6 сентября в Алматинской области зарегистрировано 45 036 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 32 049 человек. Показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил - 2107,0. Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние 2 недели снизился с 1,0% до 0,7%. За последние сутки зарегистрировано 279 случаев КВИ, темп прироста - 0,6%, из них 238 симптомных и 41 бессимптомных случаев.

Из 279 выявленных случаев КВИ детей до 14 лет - 40, 37 случаев среди школьников и 7 случаев среди студентов.

Заболеваемость КВИ в разрезе регионов области: Алакольский- 15, Балхашский-3, Енбекшиказахский-12, Ескельдинский–10, Жамбылский–9, Илийский-18, Карасайский-31, Каратальский-7, Кегенский-1, Кербулакский- 16, Коксуский-20, Панфиловский–17, Сарканский-13, Талгарский–19, Уйгурский–10, Талдыкорган–65, Текели-13.

На сегодняшний день против коронавирусной инфекции по области первым компонентом привито 690 743 тысячи лиц. Оба компонента получили 574 047 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3897 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.