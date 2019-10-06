40 семей стали обладателями жилья в Акмолинской области

МАКИНСК. КАЗИНФОРМ - Ключи от квартир в новом жилом доме вручили 40 семьям в Буландынском районе Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций управления внутренней политики.

Ключи от квартир в новом 40-квартирном жилом доме, построенном в райцентре - городе Макинске по программе «Нұрлы жер», торжественно вручил аким Буландынского района Талгат Ерсеитов. Он поздравил новоселов со знаменательным событием в их жизни, пожелал каждому из них счастья и благополучия.





Обладателями квартир стали представители самых разных категорий населения. 20 однокомнатных, 12 двухкомнатных и 8 трехкомнатных квартир в порядке очереди получили жители из числа социально-уязвимых слоев населения, детей-сирот, не достигших 29 лет, и многодетные семьи.











