40 семей отпраздновали новоселье в Семее в преддверии Дня независимости

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня независимости 40 семей отпраздновали новоселье в Семее. Ключи от квартир в новом микрорайоне Карагайлы вручали заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Алихан Смаилов и аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня накануне Дня независимости Республики Казахстан 40 новых квартир ждут новоселов в прекрасном новом микрорайоне Карагайлы. Искренне поздравляю вас со знаменательным событием – получением собственного жилья. Пусть в новом доме живется вам тепло и мирно, заботы будут только радостными, а хлопоты праздничными. Примите мои искренние поздравления с национальным праздником Республики Казахстан с Днем независимости», - сказал Алихан Смаилов.





Аким ВКО Даниал Ахметов рассказал, что в соответствии с поручением Первого Президента - Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева и Главы государства Касым-Жомарта Токаева в текущем году в Казахстане принят ряд конкретных мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.





Это многодетные матери, воспитанники детских домов, социально уязвимые слои населения и работники бюджетной сферы.

Жилищному строительству в Восточно-Казахстанской области уделяется особое внимание.

В текущем году в области велось строительство 112 многоквартирных домов - это более восьми тысяч квартир. Из них, сданы 25 домов на 1493 квартиры.

Всего по итогам года в новые квартиры въедут 2665 человек из числа очередников и вкладчиков Жилстройсбербанка.

Реализуются государственные жилищные программы «7-20-25», «Бақытты отбасы», в рамках которых предлагаются льготные условия для многодетных, неполных, воспитывающих детей с ограниченными возможностями семей.





С начала года 440 многодетных малообеспеченных семей из числа очередников обеспечены жильем.



