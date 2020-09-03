40% ожогов тела получил при пожаре павлодарец

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Два пожара произошли в промышленных зонах города Павлодара за прошедшие сутки. Сотрудники службы пожаротушения тушили пожар в гараже, расположенной в центральной промышленной зоне и ликвидировали горение складированных шпал на территории трамвайного депо в северной промзоне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сообщение о пожаре в гараже кооперативного общества «Литейщик» поступило на пульт 101 вчера в 15 часов 25 минут. Внутри бетонного гаража сгорели четыре бывших в употреблении автошин и деревянные полки на площади 16 квадратных метров.

Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала хозяина гаража, который получил 40% ожогов тела. Мужчина, 1978 года рождения, был доставлен в отделение реанимации городской больницы №1 с диагнозом «ожог третьей степени тяжести». Его состояние оценивается как тяжелое.

На месте пожара бойцы специализированной пожарной части №1 эвакуировали канистру с горюче-смазочными материалами емкостью 60 литров. Пожарные локализовали огонь в четыре часа и полностью ликвидировали спустя шесть минут. На месте пожара работали девять сотрудников СПЧ №1 ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС области и две автоцистерны. В настоящее время устанавливаются причины пожара и причиненный ущерб.

Сообщение о горении складированных шпал на территории трамвайного депо поступило на единый диспетчерский пульт департамента 2 сентября в 23 часа 35 минут. Пожарные локализовали огонь 23 часа 43 минуты и потушили пожар 23 часа 45 минут. На тушение пожара выезжали четыре сотрудника службы пожаротушения и одна автоцистерна.

Всего за прошедшие сутки пожарные подразделения ликвидировали пять пожаров и 13 загораний.

Всего в этом году произошли 720 пожаров. За аналогичный период 2019 года было зарегистрировано 664 пожара. В то же время на 26,2% снизилось количество лесных пожаров. С начала 2020 года произошли 118 лесных пожаров на общей площади 2080,8229 га, в то время как за этот же период 2019 года произошло 160 лесных пожаров на площади 1570,6734 га.