40-ое заседание совета региональной антитеррористической структуры ШОС состоится в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 8 сентября в Астане под председательством Казахстана состоится 40-ое заседание совета региональной антитеррористической структуры ШОС. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«8 сентябряв Астане под председательством Казахстана состоится 40-ое заседание совета региональной антитеррористической структуры ШОС. В ходе заседания планируется обсудить ряд вопросов, касающиеся координации совместного противодействия противоправной деятельности террористических, сепаратистских и экстремистских организаций, а также группировок, представляющих угрозу безопасности государств-членов ШОС», - сказал Айбек Смадияров.

Он также добавил, что будут также рассмотрены вопросы сотрудничества в сфере информационной безопасности, а также ход подготовки к предстоящим мероприятиям в рамках деятельности региональной антитеррористической структуры ШОС.