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    22:36, 04 Сентябрь 2023 | GMT +6

    40-ое заседание совета региональной антитеррористической структуры ШОС состоится в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 8 сентября в Астане под председательством Казахстана состоится 40-ое заседание совета региональной антитеррористической структуры ШОС. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «8 сентябряв Астане под председательством Казахстана состоится 40-ое заседание совета региональной антитеррористической структуры ШОС. В ходе заседания планируется обсудить ряд вопросов, касающиеся координации совместного противодействия противоправной деятельности террористических, сепаратистских и экстремистских организаций, а также группировок, представляющих угрозу безопасности государств-членов ШОС», - сказал Айбек Смадияров.

    Он также добавил, что будут также рассмотрены вопросы сотрудничества в сфере информационной безопасности, а также ход подготовки к предстоящим мероприятиям в рамках деятельности региональной антитеррористической структуры ШОС.


    Теги:
    Безопасность Внешняя политика Казахстана ШОС МИД РК Астана Интеграция и партнерство Международная деятельность
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