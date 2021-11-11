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40% объектов придорожного сервиса  не соответствуют нацстандарту в СКО

11 Ноября 2021 19:34
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40% объектов придорожного сервиса  не соответствуют нацстандарту в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на автодорогах республиканского значения из 117 объектов придорожного сервиса национальному стандарту соответствуют 69, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На брифинге директор филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Куаныш Искендиров сказал, что в прошлом году стандарту соответствовал 51% объектов. В этом – 59%, но до конца года показатель доведут до 66%.

«Открыты четыре новых объекта дорожного сервиса. Ведется работа по выявлению незаконного строительства зданий и сооружений в придорожных полосах. Все работы на данных объектах останавливаются нашими сотрудниками, сведения о таких объектах направляются в местные исполнительные органы для привлечения к ответственности. Вдоль автомобильных дорог имеются 11 пустующих площадок отдыха, которые могут быть переданы в безвозмездное пользование предпринимателям для строительства объекта сервиса некапитального типа из модульных конструкций с теплым санитарно-гигиеническим узлом», - сказал К. Искендиров.

Напомним, что тема придорожного сервиса – больная для региона. Чуть ли ни с первых дней работы в должности акима области Кумар Аксакалов говорит о том, что сервис на дорогах не выдерживает никакой критики. «Несуразные конструкции», «хибары» и прочие эпитеты глава региона адресовал как раз объектам, предлагающим услуги на трассах.

В июле эту тему вновь подняли в областном акимате. И вновь критики в адрес филиала «Казавтожола» избежать не удалось. Тогда, кстати, глава региона рекомендовал взвешенно подходить к передаче площадок предпринимателям.


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#Инфраструктурные проекты   #Северо-Казахстанская область   #Дороги  
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Автор:

Олеся Жуковень

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