40 объектов бизнеса в пилотном режиме используют приложение «Ashyq» - Минздрав
«С начала пандемии коронавирусной инфекции бизнес во всем мире вынужден работать со значительными ограничениями, что наносит существенный урон доходу предпринимательской деятельности. Это касается и Республики Казахстан, где более 13 тысяч субъектов бизнеса до сих пор так и не могут возобновить свою деятельность. В этой связи бизнес-сообществом с участием НПП «Атамекен» инициирована реализация пилота «Ashyq» с учетом опыта стран Юго-Восточной Азии», - сказал министр.
Мобильное приложение «Ashyq» разработано отечественной IT-компанией.
«На сегодня в пилотном режиме приложение «Аshyq» запущено в городах Алматы, Нур-Султане и Караганде на объектах, чья деятельность уже разрешена, но ограничена в зависимости от зоны эпидемиологического риска. Это фитнес-центры, SPA-центры, бассейны, бани, кинотеатры. На сегодня 40 объектов являются добровольными участниками пилота «Ashyq», - отметил А. Цой.
По словам министра, мобильное приложение «Ashyq» позволяет за счет использования QR-кода и интеграции с общей базой Министерства здравоохранения определить статус посетителя: является ли он на данный момент носителем вируса или нет, а также указывает на готовность объектов к приему посетителей и соответствии их санитарным требованиям.
QR-код присваивается только субъектам бизнеса, посетителю необходимо лишь скачать мобильное приложение «Ashyq» на свой телефон, авторизоваться по номеру телефона и просканировать QR-код заведения для предъявления его при входе в заведение.
«Разбивка по цветам не призвана «контролировать» и «отслеживать» жизнь людей, как это обсуждается в социальных сетях. Это всего лишь индикатор того, является ли человек больным или близким контактом больного, которые обязаны находится на карантине», - объяснил глава Минздрава.
Алексей Цой также напомнил, что мобильное приложение «Аshyq» является добровольным и направлено на создание безопасной среды и защиту посетителей от риска заражения и распространения вируса, а также даст возможность бизнесу продолжать свою деятельность в период карантинных мер.
Ранее сообщалось, что Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с Министерством здравоохранения РК разработало приложение «Ashyq» для контроля и анализа данных по эпидемиологической ситуации в стране.
Позже в Министерстве здравоохранения пояснили, почему создали приложение «Ashyq» для входа в бизнес-объекты.