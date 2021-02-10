40 объектов бизнеса в пилотном режиме используют приложение «Ashyq» - Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодня в пилотном режиме приложение «Аshyq» запущено в городах Алматы, Нур-Султане и Караганде на объектах, чья деятельность уже разрешена, но ограничена в зависимости от зоны эпидемиологического риска. 40 объектов бизнеса в пилотном режиме используют приложение «Ashyq». Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала пандемии коронавирусной инфекции бизнес во всем мире вынужден работать со значительными ограничениями, что наносит существенный урон доходу предпринимательской деятельности. Это касается и Республики Казахстан, где более 13 тысяч субъектов бизнеса до сих пор так и не могут возобновить свою деятельность. В этой связи бизнес-сообществом с участием НПП «Атамекен» инициирована реализация пилота «Ashyq» с учетом опыта стран Юго-Восточной Азии», - сказал министр.

Мобильное приложение «Ashyq» разработано отечественной IT-компанией.

«На сегодня в пилотном режиме приложение «Аshyq» запущено в городах Алматы, Нур-Султане и Караганде на объектах, чья деятельность уже разрешена, но ограничена в зависимости от зоны эпидемиологического риска. Это фитнес-центры, SPA-центры, бассейны, бани, кинотеатры. На сегодня 40 объектов являются добровольными участниками пилота «Ashyq», - отметил А. Цой.

По словам министра, мобильное приложение «Ashyq» позволяет за счет использования QR-кода и интеграции с общей базой Министерства здравоохранения определить статус посетителя: является ли он на данный момент носителем вируса или нет, а также указывает на готовность объектов к приему посетителей и соответствии их санитарным требованиям.

QR-код присваивается только субъектам бизнеса, посетителю необходимо лишь скачать мобильное приложение «Ashyq» на свой телефон, авторизоваться по номеру телефона и просканировать QR-код заведения для предъявления его при входе в заведение.

«Разбивка по цветам не призвана «контролировать» и «отслеживать» жизнь людей, как это обсуждается в социальных сетях. Это всего лишь индикатор того, является ли человек больным или близким контактом больного, которые обязаны находится на карантине», - объяснил глава Минздрава.

Алексей Цой также напомнил, что мобильное приложение «Аshyq» является добровольным и направлено на создание безопасной среды и защиту посетителей от риска заражения и распространения вируса, а также даст возможность бизнесу продолжать свою деятельность в период карантинных мер.





Ранее сообщалось, что Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с Министерством здравоохранения РК разработало приложение «Ashyq» для контроля и анализа данных по эпидемиологической ситуации в стране.

Позже в Министерстве здравоохранения пояснили, почему создали приложение «Ashyq» для входа в бизнес-объекты.