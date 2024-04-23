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    12:13, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    40 новых автобусов запустили в Астане

    Еще 40 новых автобусов запустили в Астане
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Для обслуживания гостей и жителей столицы на улицы города выехали 40 новых 18-метровых автобусов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

    В марте пресс-служба CTS сообщала, что подвижной состав общественного транспорта столицы пополнится 40 новыми 18-метровыми автобусами и после прохождения процедур оформления, установки оборудования выедут на городские маршруты.

    Эти 40 автобусов готовы и выехали на обслуживание маршрутов №№ 44, 10, 9, 7. На маршрут № 44 выехали 16 автобусов, тем самым подвижной состав маршрута полностью заменен на 18-метровые автобусы. 14 автобусов распределены на маршрут № 7, остальные – на маршруты № 9 и № 10.

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Транспорт Автобус Астана
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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