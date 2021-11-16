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40 млрд тенге на расширение водопроводных сетей в селах просит МИИР РК

16 Ноября 2021 10:57
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40 млрд тенге на расширение водопроводных сетей в селах просит МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С каждым годом в Казахстане растет потребление воды. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С каждым годом численность населения в стране растет, соответственно растет и потребление воды. В связи с миграцией населения на сегодняшний день возникла потребность в расширении водопроводных сетей в 50 селах», - сказал Бейбут Атамкулов.

По данным ведомства потребность в расширении водопроводных сетей имеется в Акмолинской области – в 9 селах, Алматинской – 22, ВКО – 1, ЗКО – 2, Жамбылской – 4, Костанайской – 1, Мангистауской – 5, Туркестанской – 6.

«К примеру, в селе Караоткель Акмолинской области сейчас фактически проживают порядка 18 тыс человек, а существующая водопроводная сеть была проложена в 2018 году и рассчитана только на население до 8 тысяч человек. Для расширения водопроводных сетей в 50 селах необходимо предусмотреть в бюджете порядка 40 млрд тенге. Местным исполнительным органам необходимо оперативно разработать проектно-сметную документацию по этим селам», - добавил Бейбут Атамкулов.

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#Правительство РК   #МИИР РК   #Вода  
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Автор:

Серик Сабеков

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