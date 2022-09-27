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    10:29, 27 Сентябрь 2022 | GMT +6

    40 млн тенге вымогали у астанчанки за интимное видео

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 40 млн тенге вымогали у астанчанки за интимное видео, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В столичный департамент полиции поступило заявление от 31-летней жительницы города по факту вымогательства. По словам потерпевшей, финансовый директор ТОО и исполнительный директор дочерней компании, путем угрозы распространения интимных записей, вымогали у нее денежные средства в сумме 40 млн тенге. При этом подозреваемые ранее уже завладели частью денежных средств в сумме более 15 млн тенге и продолжали вымогать оставшуюся сумму.

    Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ДП города Астаны с поличным в ходе передачи денежных средств были задержаны двое мужчин, у которых изъяты денежные средства в сумме 2 млн тенге.


    Фото: polisia.kz



    Теги:
    Борьба с преступностью Видео МВД РК Астана Правоохранительные органы
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