АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 40 млн тенге вымогали у астанчанки за интимное видео, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В столичный департамент полиции поступило заявление от 31-летней жительницы города по факту вымогательства. По словам потерпевшей, финансовый директор ТОО и исполнительный директор дочерней компании, путем угрозы распространения интимных записей, вымогали у нее денежные средства в сумме 40 млн тенге. При этом подозреваемые ранее уже завладели частью денежных средств в сумме более 15 млн тенге и продолжали вымогать оставшуюся сумму.

Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ДП города Астаны с поличным в ходе передачи денежных средств были задержаны двое мужчин, у которых изъяты денежные средства в сумме 2 млн тенге.





Фото: polisia.kz



