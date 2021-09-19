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    14:40, 19 Сентябрь 2021 | GMT +6

    40 международных авиарейсов прибыло в Казахстан за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 18 сентября на территорию Казахстана прибыло 40 международных авиарейсов: из Германии, ОАЭ, Грузии, Черногории, Турции, Египта, Швейцарии, Латвии, Украины, Республики Беларусь, Российской Федерации, Узбекистана и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

    Всего за сутки прибыло 5 319 авиапассажиров. В том числе:

    в аэропорт Алматы – 21 рейс, 2 888 пассажиров;

    в аэропорт Нур-Султана – 12 рейсов, 1 641 пассажир;

    в аэропорт Шымкента – один рейс, 95 пассажиров;

    в аэропорт Актау - четыре рейса, 384 пассажира;

    в аэропорт Костаная - один рейс, 195 пассажиров;

    в аэропорт Туркестана - лдин рейс, 116 пассажиров;

    Все пассажиры прибыли со справками о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19.



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    Авиация Транспорт
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