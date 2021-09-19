40 международных авиарейсов прибыло в Казахстан за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 18 сентября на территорию Казахстана прибыло 40 международных авиарейсов: из Германии, ОАЭ, Грузии, Черногории, Турции, Египта, Швейцарии, Латвии, Украины, Республики Беларусь, Российской Федерации, Узбекистана и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

Всего за сутки прибыло 5 319 авиапассажиров. В том числе:

в аэропорт Алматы – 21 рейс, 2 888 пассажиров;

в аэропорт Нур-Султана – 12 рейсов, 1 641 пассажир;

в аэропорт Шымкента – один рейс, 95 пассажиров;

в аэропорт Актау - четыре рейса, 384 пассажира;

в аэропорт Костаная - один рейс, 195 пассажиров;

в аэропорт Туркестана - лдин рейс, 116 пассажиров;

Все пассажиры прибыли со справками о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19.



