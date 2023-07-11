40 медалей у Казахстана на чемпионате Западной Азии по шахматам среди детей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 30 июня по 10 июля в Кыргызстане на берегу Иссык-Куля прошел чемпионат Западной Азии по шахматам среди детей от 6 до 18 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации шахмат.

В соревнованиях приняли участие более 280 игроков из Бангладеш, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Омана, Шри-Ланки, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и игроки под флагом Международной шахматной федерации.

Сборная Казахстана в совокупности в разных видах и возрастных категориях завоевала 40 медалей.

В состязаниях по классическим шахматам наша сборная заняла второе место, уступив лишь Узбекистану. В копилке Казахстана - 4 золотых медали, 3 серебряных и 4 бронзовых. А также вне зачета в категории до 6 лет юные казахстанские шахматисты выиграли 2 золота и 1 серебро.

В других видах – рапиде и блице - казахстанцам удалось выиграть в общекомандном медальном зачете.

В блице у Казахстана 5 золотых медалей и 3 бронзы. В рапиде во всех 14 категориях было взято 18 медалей: 7 золотых медалей, 3 серебряных и 8 бронзовых медалей.