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40 медалей привезли казахстанские военнослужащие с международных соревнований с начала года

Автор:  
Анеля Касымова
7 Мая 2023, 15:19
40 медалей привезли казахстанские военнослужащие с международных соревнований с начала года Фото: пресс-служба МО РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С начала года казахстанские военнослужащие заняли призовые места в 42 спортивных соревнованиях, из них 22 – международного масштаба, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В общей сложности они завоевали 92 медали. Из них на международных турнирах: золотые медали – 20; серебряные медали – 6; бронзовые медали – 14», - говорится в ответе Министерства обороны РК на официальный запрос МИА «Казинформ».

В том числе Кубок Мира по стендовой стрельбе в Морокко, чемпионат Азии U-22 по боксу в Таиланде, Гран-при по дзюдо в Португалии, Кубок Европы по дзюдо в Болгарии, чемпионат Азии по легкой атлетике в Астана, Кубок Азии по стендовой стрельбе в Кувейте, Гранд Слам по дзюдо в Грузии, чемпионат Азии по видам борьбы в Астане, Кубок Европы по дзюдо в Хорватии, чемпионат мира по четырехборью в закрытых помещениях в Беларуси.

В чемпионатах Республики Казахстан военнослужащие выиграли 30 золотых медалей, 12 серебряных и 10 бронзовых. Они соревновались в таких видах спорта, как вольная борьба, греко-римская борьба, рукопашный бой, пятиборье, скалолазание, гиревой спорт, лыжные гонки, биатлон, настольный теннис, гребля на байдарках и каноэ.

Напомним, сегодня в Казахстане отмечается День защитника Отечества. Также 7 мая Вооруженным силам РК исполняется 31 год.


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