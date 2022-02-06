40 лошадей бесхозно паслись на трассе Омск-Майкапчагай: хозяин наказан
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – 40 голов животных бродили на трассе Омск-Майкапчагай в Железинском районе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Очередной бесхозный скот выявлен полицейскими на автодороге Омск-Майкапчагай, в районе села Прииртышск. Лошади в количестве 40 голов были предоставлены самим себе, паслись на дороге, тем самым создавая аварийную ситуацию», - сообщил начальник отделения местной полицейской службы Железинского района Павлодарской области Ерлан Серикбаев.
По его словам, лошадей загнали на штрафстоянку. Владелец животных установлен, в отношении него составлен административный протокол.
А полицейские напоминают жителям о соблюдении правил выпаса сельскохозяйственных животных, последствия нарушений могут привести к аварии или краже скота.
«Профилактические беседы участковых инспекторов с населением о необходимости организации выпаса скота дают результаты не всегда. Лишь в отдельно взятых округах общество нанимает пастухов для организованного выпаса скота, - поделились в правоохранительных органах. - Рейдовые мероприятия показывают, что некоторые сельчане выпускают пастись домашний скот, не утруждая себя заботами о присмотре за поголовьем».
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