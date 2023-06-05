40-летнюю тепломагистраль реконструируют в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске продолжили начатую в прошлом году реконструкцию тепломагистрали по улице Сатпаева. На реализацию проекта понадобится три года. Завершить ремонт тепловики рассчитывают в 2024 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-служба АО «Севказэнерго», теплосетям на указанном участке более 40 лет. Технологические повреждения здесь ежегодно нарастали. Предстоит заменить 1,5 км трубопровода. Стоимость проекта – более 1,2 млрд тенге.

«В прошлом году ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» провели работы на участке протяженностью 0,2 км на сумму 287 млн тенге. В этом году планируется направить 631 млн тенге на участок длиной 1 км. Бригады продолжат прокладывать трубопровод с теплоизоляцией из пенополиуретана до 30-го сентября. Оставшийся объем работ на тепломагистрали №3 по улице Сатпаева включен в план реконструкции на 2024-й год», - прокомментировали в пресс-службе компании.

Во время отключения трубопровода 17 многоэтажных жилых домов и девять юридических лиц временно переключили на другую сеть, чтобы у потребителей не было проблем с горячей водой.

Начался ремонт и на трубопроводе по улице Набережной в 20-м микрорайоне. Трубопровод выполняет функцию сброса/закачки воды из озера Белое для Петропавловской ТЭЦ-2. Специалисты заменят коррозийный участок. Завершить работы планируют до конца июня.

Всего тепловики ремонтируют 19 участков магистральных сетей и 10 – распределительных.