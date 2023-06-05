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    10:15, 05 Июнь 2023 | GMT +6

    40-летнюю тепломагистраль реконструируют в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске продолжили начатую в прошлом году реконструкцию тепломагистрали по улице Сатпаева. На реализацию проекта понадобится три года. Завершить ремонт тепловики рассчитывают в 2024 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-служба АО «Севказэнерго», теплосетям на указанном участке более 40 лет. Технологические повреждения здесь ежегодно нарастали. Предстоит заменить 1,5 км трубопровода. Стоимость проекта – более 1,2 млрд тенге.

    «В прошлом году ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» провели работы на участке протяженностью 0,2 км на сумму 287 млн тенге. В этом году планируется направить 631 млн тенге на участок длиной 1 км. Бригады продолжат прокладывать трубопровод с теплоизоляцией из пенополиуретана до 30-го сентября. Оставшийся объем работ на тепломагистрали №3 по улице Сатпаева включен в план реконструкции на 2024-й год», - прокомментировали в пресс-службе компании.

    Во время отключения трубопровода 17 многоэтажных жилых домов и девять юридических лиц временно переключили на другую сеть, чтобы у потребителей не было проблем с горячей водой.

    Начался ремонт и на трубопроводе по улице Набережной в 20-м микрорайоне. Трубопровод выполняет функцию сброса/закачки воды из озера Белое для Петропавловской ТЭЦ-2. Специалисты заменят коррозийный участок. Завершить работы планируют до конца июня.

    Всего тепловики ремонтируют 19 участков магистральных сетей и 10 – распределительных.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Петропавловск
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