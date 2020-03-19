40-летний мужчина скончался от огнестрельного ранения в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 40-летний житель города Хромтау скончался в больнице от огнестрельного ранения, еще один госпитализирован в хирургическое отделение. В убийстве подозревается 24-летний житель Хромтау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

«Как выяснилось в ходе предварительного следствия, 17 марта, неизвестное лицо по улице Алипова в городе Хромтау с целью убийства, с применением неустановленого оружия, произвел выстрел в 2 потерпевших.

В результате в Центральную районную больницу Хромтау в 3 часа ночи 17 марта были доставлены двое жителей города Хромтау с огнестрельными дробовыми ранениями. Один из них, 40-летний мужчина, от полученного огнестрельного ранения скончался в районной больнице, второй с огнестрельным ранением был госпитализирован в хирургическое отделение. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 24-летний житель города Хромтау», - говорит пресс- секретарь ДП Ерболат Саркулов.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 части 2 УК РК «Убийство», подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.