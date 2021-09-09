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    19:52, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    40-летний алматинец вымогал 12 млн тенге за интимное видео

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За вымогательство 12 миллионов тенге задержан 40-летний алматинец, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    По данным криминальной полиции, такой метод заработка на себе применил 40-летний гражданин Д., житель микрорайона «Шанырак». Установлено, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу чужого имущества.

    С заявлением в полицию обратилась 23-летняя гражданка Н., уточнив, что знакомый ее мамы путем шантажа вымогает у них 12 миллионов тенге, грозясь выложить в социальную сеть фото и видео интимного характера.

    «Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 194 ч.3 УК РК. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Он признался, что в результате этих противоправных действий успел получить от знакомой часть затребованной суммы. Следствие продолжается, – информировал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Алматы Правоохранительные органы
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