40-летний алматинец вымогал 12 млн тенге за интимное видео

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За вымогательство 12 миллионов тенге задержан 40-летний алматинец, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По данным криминальной полиции, такой метод заработка на себе применил 40-летний гражданин Д., житель микрорайона «Шанырак». Установлено, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу чужого имущества.

С заявлением в полицию обратилась 23-летняя гражданка Н., уточнив, что знакомый ее мамы путем шантажа вымогает у них 12 миллионов тенге, грозясь выложить в социальную сеть фото и видео интимного характера.

«Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 194 ч.3 УК РК. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Он признался, что в результате этих противоправных действий успел получить от знакомой часть затребованной суммы. Следствие продолжается, – информировал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.