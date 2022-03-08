40 лет управляет автобусом карагандинка Мунсыз Тлегенова
Быть водителем большого транспорта нелегко даже мужчинам. Ведь нужно знать габариты машины и чувствовать каждый его сантиметр. Но это не проблема для Мунсыз Тлегеновой. В едь она за рулём автобуса уж е более 40 лет.
«С 1982 по 2001 годы я была водителем троллейбуса в Актобе. После небольшой паузы переехала в Караганду. Тут я увидела местные автобусы и водителя, который сидел странно. Он управлял машиной одной н о гой. Оказывается, это было возможно благодаря автоматической коробке передач. После чего я задумалась, почему бы не устроиться на работу, только уже водителем автобуса», - говорит Мунсыз Тлегенова .
В Караганде Мунсыз начала работать с 2006 года. Сначала устроилась кондуктором. Но любовь к вождению взяла над женщиной вверх. Чтобы стать водителем автобуса Мунсыз заново проходила обучение. Категорию «D» она получила в 2007 году. И сегодня одна из опытнейших работников третьего автопарка Караганды.
Свое уважение женщине проявляют как коллеги по цеху, так и другие участники дорожного движения. Комплименты водитель часто слышит и от пассажиров.
«Я очень рад что работаю с ней. Она хорошая коллега и отличный собеседник. С ней не заскучаешь. Можно и посоветоваться. Ее опыт конечно тяжело переоценить. Часто ее хвалят сами пассажиры. Это ли не главное», - говорит кондуктор Бахтияр Тыныбаев .