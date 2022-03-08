40 лет управляет автобусом карагандинка Мунсыз Тлегенова

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде работает женщина, которая управляет автобусом вот уже 40 лет. Несмотря на то, что профессия не женская, она любит свою работу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Быть водителем большого транспорта нелегко даже мужчинам. Ведь нужно знать габариты машины и чувствовать каждый его сантиметр. Но это не проблема для Мунсыз Тлегеновой. В едь она за рулём автобуса уж е более 40 лет.

«С 1982 по 2001 годы я была водителем троллейбуса в Актобе. После небольшой паузы переехала в Караганду. Тут я увидела местные автобусы и водителя, который сидел странно. Он управлял машиной одной н о гой. Оказывается, это было возможно благодаря автоматической коробке передач. После чего я задумалась, почему бы не устроиться на работу, только уже водителем автобуса», - говорит Мунсыз Тлегенова .

В Караганде Мунсыз начала работать с 2006 года. Сначала устроилась кондуктором. Но любовь к вождению взяла над женщиной вверх. Чтобы стать водителем автобуса Мунсыз заново проходила обучение. Категорию «D» она получила в 2007 году. И сегодня одна из опытнейших работников третьего автопарка Караганды.

Свое уважение женщине проявляют как коллеги по цеху, так и другие участники дорожного движения. Комплименты водитель часто слышит и от пассажиров.

«Я очень рад что работаю с ней. Она хорошая коллега и отличный собеседник. С ней не заскучаешь. Можно и посоветоваться. Ее опыт конечно тяжело переоценить. Часто ее хвалят сами пассажиры. Это ли не главное», - говорит кондуктор Бахтияр Тыныбаев .