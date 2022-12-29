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40 коробок с живыми раками пытался незаконно перевезти в Россию устькаменогорец

29 Декабря 2022, 19:08
40 коробок с живыми раками пытался незаконно перевезти в Россию устькаменогорец

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 40 коробок с живыми раками в Россию пытался незаконно перевезти житель Усть-Каменогорска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

28 декабря в два часа ночи на 62 км трассы Усть-Каменогорск – Самарское сотрудники батальона патрульной полиции ДП ВКО остановили ГАЗель, за рулем которой находился 39-летний житель областного центра. В ходе осмотра транспортного средства стражи правопорядка в кузове грузового авто обнаружили 40 коробок с живыми раками без соответствующих документов.

Водитель пояснил, что вез живность из села Ушарал в Барнаул Российской Федерации. Для дальнейших разбирательств мужчина был доставлен в отдел полиции села Асубулак Уланского района, где в целях принятия дальнейшего процессуального решения дело было передано в ветеринарную инспекцию по статье 406 КоАП РК.

Мужчине грозит штраф в размере 20 МРП.

Фото: polisia.kz


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