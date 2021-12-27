40 книг казахстанских и зарубежных авторов презентовали в рамках Года детской литературы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Презентация 40 книг, изданных по государственному заказу в рамках Года детской литературы, состоялась в столице. Организатором мероприятия выступило Министерство культуры и спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Цель презентации – развить у подрастающего поколения кругозора, интеллекта, привить через детскую литературу нравственность, любовь к Родине, мотивировать к чтению книг.

Как отметила министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, министерство осуществляет постоянную государственную поддержку выпуска произведений отечественных писателей.

«34 из изданных книг являются произведениями отечественных писателей, шесть - переводы мировой детской литературы. В частности, сюда вошли произведения известных отечественных авторов Акселеу Сейдимбека, Герольда Бельгера, Несипбека Айтулы, Шакена Кумисбаулы, Оразакына Аскара, Салыкбая Абдильдабека, Нагашыбека Капалбекулы, Серика Байконова, Серика Калиевича, Зари Жумановой и других талантливых авторов. Среди переводной литературы представлена и японская детская литература. Можно отметить, что это новое и интересное произведение для юных читателей», - рассказала Актоты Раимкулова во время мероприятия в Национальной академической библиотеке.

В рамках программы «Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела» и подпрограммы «Приобретение, издание и распространение социально-важных видов литературы», координирующей книгоиздание, в текущем году издано 168 наименований общественно значимой литературы тиражом 492 тыс. экземпляров, в том числе 40 изданий для детей и юношества вышли общим тиражом 120 тыс. экземпляров, которые безвозмездно распространены по государственным библиотекам республики.

В том числе, увидели свет следующие отечественные произведения для детей и юношества: Қ. Ергөбек «Адамның бір қызығы бала деген...», А. Рақышева «Балалықтың соңғы күзі», Б. Қарағызұлы «Ұлы даланың ұландары», Ш. Күмісбаев «Сәби болғым келеді», Т. Юпов «Ұмытпа ұлылардың ұрпағысың», Т. Бейсембек «Зерек бала», С. Үсен «Қыранның балапаны», Г. Ақжолова «Алдар көсе», С. Байхонов «Сара апамның сабақтары», А. Сейдімбеков «Алпамыс батыр», Ә. Беркімбаева «Дәуіт атайдың ертегілері», Г. Ақжолова «Жаңылтпаштар», Г. Шойбекова «Тұғрылханның көк туы», Б. Сарыбай «Ақтабан», З. Жұманова «Күләйша, Рокфеллер», Н. Қапалбекұлы «Балалар әлемі», А. Сопыбеков «Көңілді біздің күніміз», Ә. Қалдыбаев «Сағындым сені, інім!», C. Қалиұлы «Құйғыт кәне, тұлпарым», К. Ыбырай «Шуақ», С. Оспан «Қоңырау», О. Асқар «Ауыл балалары мен қала балалары», А. Сәрсеков «Алақай!», Ә.Файзуллаев «Өтірік айтпайтын күн», О. Байбақұлы «Бәсіре», Ж. Шағатай «Ауылдың кішкентай археологтары», Ш. Күмісбайұлы «Бабамдай болғым келеді», С. Әбділдабек «Айдана мен Ақжолтай», А. Өмірбаев «Жас жүрек», Н. Ақыш «Тау ішіндегі тауқымет» қазақ тілдерінде, А. Сейдімбеков «Алпамыс», Г. Бельгер «Волк, Чапа и другие» орыс тідерінде және Н. Айт «Саяхатшы шыбын Муха-непоседа», Юрий Серебрянский «Қазақстандық ертегілер» қазақ-орыс тілдерінде).

Также изданы произведения авторов мировой детской литературы, переведенные на казахский язык. Японские произведения для детей вызывают большой интерес у юных казахстанцев: «Көк бөрінің көзі»; Кастрючин В.А. «Ержүрек құмырсқа», Стивенсон Роберт Льюис «Қазына аралы», Даниэль Дефо «Робинзон Крузо», Джонатан Свифт «Гулливердің саяхаттары», 1-томы.