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    11:28, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    40 кабинетов открыты для вакцинации от COVID-19 в поликлиниках  Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Для вакцинации от COVID-19 на первом этапе открыты прививочные кабинеты в 40 государственных поликлиниках Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как проинформировали в управлении общественного здоровья города Алматы, на сегодня прививочные кабинеты открыты в 40 государственных поликлиниках города.

    «Прививочные кабинеты для вакцинации от коронавирусной инфекции также подготовлены и в частных поликлиниках, которые работают в рамках ОСМС с прикрепленным населением. Но, на первом этапе иммунизации, учитывая количество вакцин, доставленных в Алматы - 2 050 доз, из них 100 доз передано АО «Центральная клиническая больница», государственные поликлиники справляются самостоятельно. Сейчас задействовано около 20 ПМСП», - отметили в управлении.

    На первом этапе, с 1 февраля, могут вакцинироваться медицинские работники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, приемных покоев, сотрудников санэпидслужбы.

    На втором этапе, который начнется с 1 марта, смогут вакцинироваться педагоги общеобразовательных школ, вузов, колледжей, работники медицинских служб.

    На третьем этапе, который начнется 1 апреля, смогут вакцинироваться педагоги школ-интернатов, детских дошкольных учреждений, студенты и лица с хроническими заболеваниями.

    Напомним, первые 2 050 доз вакцины «Спутник V» были доставлены в Алматы.

    Также сообщалось, что в феврале более 2000 медработников Алматы пройдут вакцинацию от коронавируса.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы
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