40 кабинетов открыты для вакцинации от COVID-19 в поликлиниках  Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Для вакцинации от COVID-19 на первом этапе открыты прививочные кабинеты в 40 государственных поликлиниках Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировали в управлении общественного здоровья города Алматы, на сегодня прививочные кабинеты открыты в 40 государственных поликлиниках города.

«Прививочные кабинеты для вакцинации от коронавирусной инфекции также подготовлены и в частных поликлиниках, которые работают в рамках ОСМС с прикрепленным населением. Но, на первом этапе иммунизации, учитывая количество вакцин, доставленных в Алматы - 2 050 доз, из них 100 доз передано АО «Центральная клиническая больница», государственные поликлиники справляются самостоятельно. Сейчас задействовано около 20 ПМСП», - отметили в управлении.

На первом этапе, с 1 февраля, могут вакцинироваться медицинские работники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, приемных покоев, сотрудников санэпидслужбы.

На втором этапе, который начнется с 1 марта, смогут вакцинироваться педагоги общеобразовательных школ, вузов, колледжей, работники медицинских служб.

На третьем этапе, который начнется 1 апреля, смогут вакцинироваться педагоги школ-интернатов, детских дошкольных учреждений, студенты и лица с хроническими заболеваниями.

Напомним, первые 2 050 доз вакцины «Спутник V» были доставлены в Алматы.

Также сообщалось, что в феврале более 2000 медработников Алматы пройдут вакцинацию от коронавируса.



