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40-градусная жара ожидается в выходные в нескольких регионах Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сорокоградусная жара ожидается в выходные дни в нескольких регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Днем 21-23 августа в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях на большей части сохраняется очень сильная жара 41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
21 августа днем на юго-западе Акмолинской области ожидается сильная жара 35 градусов, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем 21 августа на юге Мангистауской области сохранится сильная жара 40 градусов.
21 августа на юго-востоке, юге Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, восточный 15-20 м/с днем с пыльной бурей. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Кызылорда ожидается ветер северо-восточный днем порывы 17 м/с с пыльной бурей.
Днем 21-23 августа в Западно-Казахстанской области на большей части сохраняется очень сильная жара 41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Уральск ожидается очень сильная жара 41 градусов.
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