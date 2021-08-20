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40-градусная жара ожидается в выходные в нескольких регионах Казахстана

20 Августа 2021 16:30
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40-градусная жара ожидается в выходные в нескольких регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сорокоградусная жара ожидается в выходные дни в нескольких регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Днем 21-23 августа в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях на большей части сохраняется очень сильная жара 41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

21 августа днем на юго-западе Акмолинской области ожидается сильная жара 35 градусов, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 21 августа на юге Мангистауской области сохранится сильная жара 40 градусов.

21 августа на юго-востоке, юге Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, восточный 15-20 м/с днем с пыльной бурей. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Кызылорда ожидается ветер северо-восточный днем порывы 17 м/с с пыльной бурей.

Днем 21-23 августа в Западно-Казахстанской области на большей части сохраняется очень сильная жара 41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Уральск ожидается очень сильная жара 41 градусов.

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#Казгидромет   #Погода  
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