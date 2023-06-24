АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 40 гастарбайтеров в Алматы выдворены за пределы Казахстана. Такие цифры миграционная полиция Алматы приводит по итогам 3 дней отработки ОПМ «Нелегал», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По данным подразделения, всего выявлено 405 нарушений миграционного законодательства РК, 281 из них допущены иностранными гражданами.

«Вместе с тем, следует отметить, что за непринятие мер по обеспечению законности пребывания иностранцев в стране к административной ответственности привлечено 115 человек. Еще 9 наших соотечественников, так называемые, работодатели, нарушили правила привлечения иностранной рабочей силы. В приемник-распределитель ДП водворено 192 иностранца без документов, удостоверяющих их личность. Кроме того, в период проведения отработки зарегистрировано 5 уголовных дел за организацию каналов незаконной миграции», – резюмировал начальник управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов.