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    20:44, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    40 эпизодов интернет-мошенничества расследуют в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Северо-Казахстанской области расследуют 40 эпизодов интернет-мошенничества, к которым причастен 32-летний житель Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, мужчину задержали в августе. Тогда он сознался в восьми случаях мошенничества. Оказалось, что потерпевших гораздо больше.

    «В ходе служебной командировки оперативники выявили ещё около трёх десятков эпизодов в Костанае, в различных городах Акмолинской и Павлодарской областей. Нашлись новые потерпевшие и в Петропавловске. Сейчас в деле насчитывается уже 40 эпизодов. Суммы ущербов варьируются от 15 до 100 тысяч тенге. Досудебное расследование проводится по уголовной статье «Мошенничество», - рассказали в пресс-службе.

    Начальник управления криминальной полиции Петр Климов добавил, что преступления совершались по сценарию, распространённому среди киберпреступников. На сайте OLX было размещалось объявление о продаже запчастей для автомобилей по сниженным ценам. Получив предоплату, злоумышленник переставал выходить на связь.

    С начала года полицейские области раскрыли 83 интернет-мошенничества.



    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Мошенничество Правоохранительные органы
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