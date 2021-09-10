40 эпизодов интернет-мошенничества расследуют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Северо-Казахстанской области расследуют 40 эпизодов интернет-мошенничества, к которым причастен 32-летний житель Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, мужчину задержали в августе. Тогда он сознался в восьми случаях мошенничества. Оказалось, что потерпевших гораздо больше.

«В ходе служебной командировки оперативники выявили ещё около трёх десятков эпизодов в Костанае, в различных городах Акмолинской и Павлодарской областей. Нашлись новые потерпевшие и в Петропавловске. Сейчас в деле насчитывается уже 40 эпизодов. Суммы ущербов варьируются от 15 до 100 тысяч тенге. Досудебное расследование проводится по уголовной статье «Мошенничество», - рассказали в пресс-службе.

Начальник управления криминальной полиции Петр Климов добавил, что преступления совершались по сценарию, распространённому среди киберпреступников. На сайте OLX было размещалось объявление о продаже запчастей для автомобилей по сниженным ценам. Получив предоплату, злоумышленник переставал выходить на связь.

С начала года полицейские области раскрыли 83 интернет-мошенничества.



