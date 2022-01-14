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40 единиц похищенного оружия и боеприпасов сдали жамбылцы после обращения полиции

14 Января 2022 14:04
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40 единиц похищенного оружия и боеприпасов сдали жамбылцы после обращения полиции

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – После видеообращения коменданта Жамбылской области полковника полиции Бахыта Ратаева к жителям Жамбылской области с просьбой сообщать сведения о похищенном в ходе беспорядков оружии стали поступать сигналы от граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона, сразу на пульт «102» начали поступать звонки с сообщением о местонахождении оружия, боеприпасов и специальных средств.

«Звонки поступают из Тараза и из всех районов Жамбылской области. За сутки по информации жамбылцев полицейскими изъято более 40 единиц оружия и боеприпасов», - уточнили в ведомстве.

Так, 13 января в отделы полиции обратились местные жители с сообщением о найденном оружии. Прибывшие на указанные места полицейские обнаружили три автомата Калашникова и гранатомёт. Все изъятое оружие направлено на экспертизу.

Департамент полиции Жамбылской области напоминает, что лица, сообщившие о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно их сдавшие полиции, не будут привлекаться к уголовной и административной ответственности. Анонимность гарантируется.

«Добровольно сдавшие оружие не будут привлекаться к уголовной ответственности, гарантируется полная анонимность для тех, кто обратится в полицию», - заверил первый заместитель начальника департамента полиции, комендант Жамбылской области, полковник полиции Бахыт Ратаев.

Основные трагические события в городе Таразе произошли в ночь с 5 на 6 января 2022 года. В массовых беспорядках в Таразе участвовали около двух тысяч человек. У задержанных изымают оружие и крупные суммы денег. Так, 7 января в Кордайском районе на блокпосту на трассе Алматы - Ташкент сотрудники полиции остановили автомобиль Subaru Forester без государственного номера. В ходе обыска обнаружено 10 единиц оружия 12 калибра, пневматический пистолет и оборудование для охоты.

В Жамбылской области продолжаются операции по выявлению и задержанию членов вооруженных группировок. В обеспечении общественного порядка задействовано более шести тысяч сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, более трехсот единиц техники. В регионе введен режим чрезвычайного положения, действует комендантский час с 23:00 до 7:00. Под защитой военнослужащих находятся железнодорожный вокзал, аэропорт, склады воинских частей.
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#Жамбылская область   #Безопасность   #ЧП-2022  
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Автор:

Галина Скрипник

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