40 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Данцига и пересечение австрийской границы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 30 марта 1945 года, шел 1378-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

Восточно-Померанская операция. 30 марта войска 2-го Белорусского фронта завершили разгром данцигской группировки противника и овладели городом Данциг. Часть немецких войск была оттеснена в район устья Вислы. Остатки 2-й немецкой армии, прижатые к морю севернее Гдыни, 4 апреля были разгромлены и пленены. Части противника, блокированные на косе Хель и в дельте Вислы, капитулировали 9 мая.

Боевые действия по удержанию и расширению плацдарма в районе Кюстрина. Советские войска штурмом овладели цитаделью города-крепости Кюстрин. Тем самым завершилась операция 5-й ударной, 8-й гвардейской, 16-й воздушной армий 1-го Белорусского фронта, продолжавшаяся с 3 февраля по 30 марта 1945 года. Численность участвовавших армий к началу операции — 151 600 человек, безвозвратные потери — 15 466, санитарные потери — 46 333, всего — 61 799, среднесуточные — 1 104.

Банска-Быстрицкая наступательная операция. 40-я армия 2-го Украинского фронта, действуя в трудных горных условиях, овладела городом Банска-Бистрица и продолжила наступление на Тренчин.

Завершилась Банска-Быстрицкая наступательная операция 40-й, 53-й и 5-й воздушной армий 2-го Украинского фронта, продолжавшаяся с 10 марта по 30 марта. Численность войск 2-го Украинского фронта к началу операции — 79780 человек, безвозвратные потери — 2104, санитарные потери — 9033, всего — 11137, среднесуточные — 530.

Братиславско-Брновская наступательная операция. Ночью 30 марта 1-я гвардейская конно-механизированная группа 2-го Украинского фронта преодолела реку Ваг и вклинилась в немецкую оборону на этом рубеже. Войска 7-й гвардейской и 53-й армий, преследуя противника, вышли к реке и также форсировали ее. 30 марта силы Радваньского десанта и корабли Дунайской флотилии вошли в порт Комарно и удерживали его до подхода стрелковых частей 7-й гвардейской армии.

В районах Глогау И Бреслау продолжались бои по уничтожению окруженных войск противника.

Войска 2-го Украинского фронта, перейдя в наступление, форсировали реки Грон и Нитра, прорвали оборону противника по западным берегам этих рек и, продвинувшись вперед на 50 километров, овладели городами Комарно, Новы Замки, Щураны, Комьятице, Врабле.

Войска 3-го Украинского фронта, продолжая наступление к западу от озера Балатон, 30 марта овладели городами Залаэгерсег и Кестель. Одновременно войска фронта совместно с войсками болгарской армии прорвали оборону противника южнее озера Балатон и, продвинувшись вперед до 30 километров, овладели городами Надьбайом, Бегене, Марцали и Надьятад. Войска фронта севернее города Кесег пересекли австрийскую границу и вступили на территорию Австрии.

30 марта 1945 года до нашей Победы оставалось 40 дней…

41 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: прорыв укрепления вдоль австро-венгерской границы

42 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Гдыни

43 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало штурма Данцига

44 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: штурм Гдыни

45 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Братиславско-Брновской наступательной операции

46 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение высокого звания Героя группе казахстанцев

47 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Рурская операция

48 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Данцигская бухта и город-крепость Кюстрин

49 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: знаменитая фраза панфиловца Клочкова

50 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Золотая звезда и героизм знаменосца Елгина из Казахстана

51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга

52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция

53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко

54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции

55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским

56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов

57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция

58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон

59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы

60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань