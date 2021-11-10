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40 детей появилось на свет благодаря программе «Аңсаған сәби»

10 Ноября 2021 18:17
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40 детей появилось на свет благодаря программе «Аңсаған сәби»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках программы «Аңсаған сәби» 40 детей появилось на свет в Казахстане. Об этом рассказала директор Департамента охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения РК Магрипа Ембергенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«1 сентября 2020 года Глава государства в своем Послании народу Казахстана озвучил серьезную обеспокоенность демографической ситуацией. Президент поручил Правительству запустить специальную программу «Аңсаған сәби» с увеличением квот ЭКО в 7 раз. Из республиканского бюджета было выделено более 6 млрд тенге», - сказала на брифинге в СЦК Магрипа Ембергенова.

По словам спикера, по состоянию на 10 ноября, 6 тысячам пациенткам проведено ЭКО. Это 84% из объема. 740 пациенток начали процедуру в рамках программы «Аңсаған сәби», на учет встали свыше 2 тысяч беременных, родилось 40 детей.

«Кроме этого, в рамках Национального проекта «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация» ежегодно до 2025 года также предусмотрено выделение 7 тысяч квот для бесплодных пар», - добавила спикер.



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#Здравоохранение   #Общество   #Послание Президента РК-2020  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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