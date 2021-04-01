40 человек, включая десятерых детей, эвакуировали из-за пожара в павлодарской многоэтажке

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 40 человек, включая десятерых детей, эвакуировали из-за пожара в пятиэтажном доме. ​До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 10 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение ДЧС области в Instagram.

Возгорание произошло 30 марта в 23 часов 52 минуты в г.Павлодар по улице Генерала Дюсенова 1. В пятиэтажном жилом доме на первом этаже в подсобном помещении происходило горение бытовых принадлежностей, деревянной перегородки на площади 2 квадратных метра. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 10 человек.

​Из-за сильного задымления подъезда у отдельных жителей наблюдались испуг и легкая паника. Но сотрудники пожарной части, прибывшие на место, оперативно помогли эвакуироваться и сопроводили жильцов по лестничной площадке. Из-за того, что большинство жильцов отдыхали, сотрудникам пришлось будить владельцев квартир и просить покинуть место пожара. Всего в сопровождении пожарных по лестничному маршу было эвакуировано 40 человек, из них 10 детей. Пожар ликвидирован в 00.28.

​Причина, ущерб устанавливаются. На месте происшествия работали 27 сотрудников личного состава, 5 ед. техники. Кроме того были на месте пожара прибыли работники, ТОО «Водоканал», горэлектросети и служба «102». ​Благодаря оперативным действиям пожарных пострадавших и погибших нет.