40 человек стали жертвами предлагавшей дешевые путевки мошенницы в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Мошенница на протяжении полугода имитировала деятельность турфирмы. Она предлагала дешевые путевки за границу, а после оформления сделки исчезала. Об этом сообщили в городской прокуратуре Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

«Жертвами мошенничества стали более 40 человек, многие потерпевшие привлекали к приобретению путевок своих родных и друзей. Злоумышленница предана суду», - сообщили в прокуратуре Актау.

Представители надзорного ведомства не исключают, что пострадавших может быть еще больше, поэтому просят всех обманутых обращаться в правоохранительные органы.

«Призываем граждан быть бдительными и воздержаться от приобретения товаров и услуг у непроверенных и сомнительных источников! В погоне за «низкими ценами» вы не только лишаетесь своего имущества и денег, но и подвергаете риску своих родных и близких», - добавили в прокуратуре.