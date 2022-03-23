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    18:48, 22 Март 2022 | GMT +6

    40 человек спасли за сутки на дорогах Актюбинской области

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – За сутки в Актюбинской области из снежных заносов в результате бурана было спасено 40 человек, в том числе семь детей , передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

    «В связи с непогодой спасатели провели мероприятия по обеспечению безопасности тех, кто выехал в дальнюю дорогу игнорируя штормовое предупреждение. В регионе только за прошедшие сутки на республиканских и областных дорогах спасено 40 человек, из них семеро детей. Спасательные работы велись по всей области», - сообщили в ведомстве.

    Так, 21 марта в 8 километрах от села Белкопа Хромтауского района на закрытом участке автодороги республиканского значения «Самара-Шымкент» в снежном заносе застряли шесть автомобилей с пассажирами. Районными спасателями было спасено 19 человек, в том числе двое детей.

    В Иргизском, Мугалжарском и Уилском районах также проведены ряд аварийно-спасательных работ, в ходе которых из четырех легковых автомобилей спасено 16 человек, в том числе пять детей.

    Из-за технической неисправности двух автомобилей из снежного плена в Алгинском и Айтекебийском районах были спасены четыре человека.

    Кроме того в Иргизском районе велись поисковые работы пастуха, который 21 марта около 10 часов дня вышел с зимовки Донгалак и пропал без вести. Спасатели отыскали 57-летнего гражданина в девяти километрах от села Жаныс би. Мужчина не пострадал.

    Департамент по ЧС Актюбинской области убедительно рекомендует гражданам следить за изменениями погоды, не выезжать при ухудшении погодных условий и введении ограничений движения автотранспорта на автодорогах.


    Теги:
    Дороги Погода МЧС Транспорт Актюбинская область
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