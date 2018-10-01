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40 человек пострадали в ДТП с автобусом в Калифорнии
15 Октября 2018 09:10 95
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Автобус 14 октября попал в ДТП к северу от Лос-Анджелеса. Пострадали 40 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
Согласно данным телеканал Fox News, 25 человек госпитализировали, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. По предварительной информации, автобус врезался в несколько автомобилей.
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