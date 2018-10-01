40 человек пострадали в ДТП с автобусом в Калифорнии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Автобус 14 октября попал в ДТП к северу от Лос-Анджелеса. Пострадали 40 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным телеканал Fox News, 25 человек госпитализировали, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. По предварительной информации, автобус врезался в несколько автомобилей.