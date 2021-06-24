40 человек наказали за попрошайничество в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в течение трех дней полицейские «отрабатывали» увеселительные заведения, сауны, стройки, крестьянские и фермерские хозяйства и другие места, где велика вероятность преступлений, связанных с торговлей людьми, сексуальной и трудовой эксплуатацией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в районе М. Жумабаева полицейские установили иностранного гражданина, который находился на территории страны без документов и регистрации. Его водворили в приёмник-распределитель до установления личности.

За попрошайничество к административной ответственности привлекли 40 человек.

Выявили полицейские несколько фактов сводничества. По ним ведется досудебное расследование.

«Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований внесены факты по двум частям уголовной статьи «Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них». В числе подозреваемых — арендатор и администраторы трёх саун, где зарегистрированы факты предоставления интимных услуг за денежное вознаграждение», - сообщил начальник управления криминальной полиции Петр Климов.