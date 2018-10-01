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40 человек эвакуировали из-за пожара в Аркалыке

16 Октября 2018 12:31 163
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40 человек эвакуировали из-за пожара в Аркалыке

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ- Из горящего дома в Аркалыке эвакуировали 40 человек, среди них - 5 детей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области.

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«Пожар произошёл накануне в Аркалыке. В квартире горела входная дверь и газовый баллон. Эвакуировано 40 человек, из них 5 детей. Предварительная причина пожара - неисправность редуктора газового баллона», - сообщили в ДЧС.

Жертв и пострадавших нет, по информации спасателей, нет.

 

 

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Ключевые слова: Происшествия, Костанайская область,
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Автор:

Жанна Мусабаева

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