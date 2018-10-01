40 человек эвакуировали из-за пожара в Аркалыке

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ- Из горящего дома в Аркалыке эвакуировали 40 человек, среди них - 5 детей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области.

«Пожар произошёл накануне в Аркалыке. В квартире горела входная дверь и газовый баллон. Эвакуировано 40 человек, из них 5 детей. Предварительная причина пожара - неисправность редуктора газового баллона», - сообщили в ДЧС.

Жертв и пострадавших нет, по информации спасателей, нет.