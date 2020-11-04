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40 бизнес-проектов на 8,4 млрд тенге одобрено в Атырау

4 Ноября 2020 22:24
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40 бизнес-проектов на 8,4 млрд тенге одобрено в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау одобрено 40 бизнес-проектов на 8,4 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Атырау для реализации программы обеспечения долгосрочной тенговой ликвидности бизнеса в Палате предпринимателей Атырауской области работает «Проектный офис по развитию экономики простых вещей». Он на постоянной основе проводит мониторинг проектов, получивших финансирование, ведет поиск новых проектов, рассматривает проблемные вопросы, собирает предложения от субъектов бизнеса по улучшению программы. Так, по предложению проектного офиса в программу были включены дополнительно производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента, производство пластиковых изделий, производство строительных изделий из бетона. В целом в Атырауской области в работе Проектного офиса находится 104 проекта на общую сумму 33,3 млрд тенге. Из них по 40 проект на общую сумму 8,4 млрд тенге получили одобрение», - сообщил руководитель отдела сопровождения проектов Палаты предпринимателей Атырауской области Еркинбек Каракешев.

В случае полной реализации проектов ожидается снижение доли импорта: в легкой промышленности с 71% до 60%, в пищевой промышленности с 54% до 40%, в производстве строительных материалов с 74 до 65%,в химической промышленности снижение импорта с 55% до 40%.


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#Малый бизнес   #Атырауская область  
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Автор:

Виктор Сутягин

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